Пронесло: астероид размером с автобус едва не упал на Землю

Небесное тело пролетело достаточно близко к планете, однако в атмосферу Земли не попало.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Средних размеров астероид пролетел в начале октября между Землей и Луной на расстоянии порядка 87 тысяч километров от планеты, сообщили исследователи из NASA, передает Sputnik Молдова.

Обнаружили астероид во второй половине сентября, ему дали название SX17. На днях тело подлетело близко к Земле — на расстояние в 87 тысяч километров, однако в атмосферу так и не попало.

Размером этот астероид с автобус: около восьми метров в ширину и 14 в поперечнике. Потенциальной угрозы он не нес, однако при теоретическом попадании в атмосферу он был бы заметен: размеры SX17 ненамного меньше, чем у знаменитого Челябинского метеорита.

Уже 12 октября к Земле приблизится другой крупный астероид — 2012 TC4. По предварительным расчетам, небесное тело подлетит почти в два раза ближе к планете, чем SX17. Впрочем, риск столкновения с Землей астрономы также рассчитывают как минимальный — тысячные доли процента.

По размеру этот астероид сопоставим с Челябинским, а может оказаться и больше: до 27 метров.