ЮНЕСКО: 136 национальных языков России под угрозой исчезновения

Условия сохранения и развития языков народов России, более 135 из которых находятся в опасности, обсудили на форуме "Языковая политика: общероссийская экспертиза" во вторник.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Более 136 национальных языков России, по данным ЮНЕСКО, находятся в зоне риска, 49 из них под угрозой исчезновения, при этом насильственной русификации не происходит, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

Во вторник в Москве проходит форум диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза", организованный Федеральным агентством по делам национальностей. Ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков мира собрались, чтобы выработать предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного процесса для формирования общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в регионах РФ.

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"Нуждается в заботливом отношении не только русский язык, но и все языки народов России. По данным ЮНЕСКО, 136 языков России находятся в опасности. Из них 22 в критическом состоянии, 29 – в серьезной опасности, 49 под угрозой исчезновения", — сказал Баринов, выступая на пленарном заседании форума.

Он отметил, что специалисты оценивали жизнеспособность языков по девяти критериям, в том числе по числу носителей.

"Необходимо отметить, что, несмотря на тревожный доклад ЮНЕСКО, языковое разнообразие России продолжает сохраняться в практически неизменном виде, а исчезновение языков или насильственной русификации не происходит. Мы, наверное, единственная страна, которая из всего списка многонациональных стран не потеряла ни одного национального языка", — добавил глава ФАДН.