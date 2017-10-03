МВД Казахстана: самолет Ан-28 упал близ Алма-Аты

Спасатели тушат упавший в Казахстане самолет санавиации, который нашли на расстоянии 28 километров от аэропорта Алма-Аты.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Самолет Ан-28, пропавший с локатора во вторник, упал недалеко от Алма-Аты, спасатели тушат возникший пожар, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

Ранее комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики сообщил, что воздушное судно Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявшее санитарный рейс по маршруту Алма-Ата — Шымкент, в 18.47 (15.47 мск) пропало с локатора на удалении 28 километров от Алма-Аты.

"Наши подразделения прибыли на место. Производится тушение самолета", — сообщил Иманкулов.

Ранее он подтвердил, что район, куда были вызваны спасательные подразделения, находится на расстоянии 28 километров от аэропорта Алма-Аты.