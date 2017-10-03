МВД России установило администраторов "групп смерти"

"Группами смерти" в социальных сетях руководят обеспеченные молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет, рассказал начальник управления "К" МВД Алексей Мошков.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Подростки от 14 до 18 лет составляют более 80% кураторов "групп смерти" в социальных сетях, сообщает РИА Новости по итогам пресс-конференции МВД на тему "Противодействие вовлечению детей в интернет-сообщества суицидальной направленности".

"Установлено, что злоумышленниками являются молодые люди возрастом от 13 до 25 лет. Из них подростки в возрасте от 14 до 15 лет составляют 42%. Еще 40% — подростки от 16 до 18 лет, оставшиеся 18% — совершеннолетние в возрасте до 25 лет. В основном это дети из благополучных семей, которые имеют дорогие смартфоны, хорошие компьютеры. Учатся в нормальных школах, имеют друзей", — отметил Мошков.

По его словам, задержанные кураторы и администраторы этих сообществ относятся к своим жертвам с пренебрежением.

Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти". Настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя — уже 720.

В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре и выполнять задания, последним из которых якобы становится самоубийство.