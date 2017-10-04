Made in Южная Осетия: производство мотоциклов

О перспективе производства современных мотоциклов в Южной Осетии Sputnik рассказал гендиректор компании "Каскад", которая в 2013 году уже выпустила партию байков

Компания "Каскад" занимается сборкой мотоциклов в Южной Осетии. За время своего существования югоосетинской компании удалось получить свой собственный идентификационный номер, предоставленный организацией по стандартизации ISO в Канаде. Однако на данный момент производство приостановилось из-за отсутствия инвестиций и господдержки.



О процессе производства мотоциклов и возможностях возобновления производства корреспонденту Sputnik Южная Осетия Диане Валиевой рассказал гендиректор компании "Каскад" Феликс Кокоев.

— Как появилась идея собирать мотоциклы?

— В 2013 году с нами связалась компания "Кода" из Ижевска, которая специализируется на оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями. Они предложили для начала организовать тут производство по сборке мотоциклов, так как поставлять в Россию транспорт, произведенный в Южной Осетии намного легче и дешевле в плане растаможки, чем осуществление поставок из азиатских стран.

Мы заключили договор с китайскими партнерами. Они поставляли детали с нашим логотипом, из которых впоследствии собирались готовые мотоциклы.

— Где осуществлялось производство?

— Министерство обороны Южной Осетии временно выделило нам территорию в поселке Дзау. Со временем мы планировали перенести производство на завод "Вибромашина" и осуществлять не только сборку, но и сам выпуск деталей. Касаемо работников, задействованных в процессе выпуска, мы хотели создать рабочие места для отставных военнослужащих. В конечном итоге предполагалось предоставить от 80 до 100 рабочих мест.

© Sputnik. Диана Валиева Компания "Каскад" по выпуску мотоциклов в Южной Осетии

— Какая страна указывалась в производителях?

— Страной производителем официально обозначена Южная Осетия. Так как мы являемся частично признанным государством, нам с большим трудом удалось получить VIN-код (идентификационный номер транспортного средства). После продолжительных и упорных переговоров с Канадой, они сертифицировали наше производство с пометкой, что они находятся вне политики и в первую очередь их интересует бизнес. Все производство и сбыт были уже налажены. С Китаем заключили договор о поставке деталей для сборки, через ижевскую компанию "Кода" мы осуществляли сбыт продукции. Бизнес был полностью белый. Перевод денег шел через банк, детали привозила логистическая компания с порта. Готовые мотоциклы не нуждались в растаможке, необходимо было оплачивать только НДС 18%, которые входили в стоимость готового товара. Но, к сожалению, на данном этапе производство приостановилось за неимением достаточного количества инвестиций.

— Проект довольно интересный. Вы обращались за помощью в содействии к государству?

— Разумеется. От нас поступило предложение в предоставлении государству 20 процентов прибыли от производства. Но все уперлось в цену вопроса, хотя от государства нам необходимо было только разрешение на право переноса производства на территорию завода "Вибромашина" и помощь в получении номера и паспорта технического средства, так как у нас уже есть свой VIN-код. Партнеры из Китая готовы были перевезти сюда завод по выпуску деталей, так как логистически это выгодно. Мы могли выйти не только на российский рынок, но и на рынки ДНР и ЛНР, а со временем осуществлять поставки заграницу. Предположительно все затраты должны были окупиться в течение года-полтора, что положительно повлияло бы на экономику республики в целом. Но пока государство не пошло нам навстречу.

© Sputnik. Диана Валиева Компания "Каскад" по выпуску мотоциклов в Южной Осетии

— Что вы предпринимаете сейчас для возобновления выпуска?

— Мы ищем внешних инвесторов и готовим деловые предложения. В Германии и Японии есть частные компании, которые могут этим заинтересоваться.

— Будут ли югоосетинские мотоциклы конкурентоспособны на российском рынке?

— Мотоциклетный транспорт востребован на территории России. Однако большая часть компаний, представленных на рынке, осуществляет поставку из азиатских стран, что предполагает ряд сложностей в перевозке и дорогостоящую растаможку. Цена на ввоз транспорта, произведенного на территории Южной Осетии, минимальная и оттого будет привлекательна для покупателей. Разумеется, на начальном этапе необходимо продвижение и понадобится время для того, чтобы бренд стал узнаваемым. Что касается качества изделий, то после переноса завода по выпуску деталей в Южную Осетию, мы планируем закупать патент у компаний уровня" БМВ" или "Сузуки" и осуществлять производство по их технологиям.