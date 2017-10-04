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Ученые: уведомления на телефоне портят настроение

© Sputnik. Игорь Руссак
Новости
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Ученые проверили эксперимент на 50 участниках и выяснили, как воздействуют на наши эмоции уведомления, постоянно приходящие на телефон.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Более 30% уведомлений, которые приходят нам на смартфоны, ухудшают наше настроение, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале IEEE Access.

В ходе исследования 50 участников в течение пяти недель получили около 500 тысяч уведомлений, отправляемых им с помощью специального приложения. В результате было установлено, что более трети из них заставляли испытуемых испытывать негативные эмоции: враждебность, нервозность, грусть, страх и стыд.

Архивное фото съемки на телефон
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Наиболее негативную реакцию вызывали уведомления не связанные с людьми, например, об обновлении телефона или о доступности Wi-Fi. Также хуже воспринималась информация, связанная с работой, в особенности когда ее присылали сразу в больших количествах.

"Эти цифровые оповещения постоянно отвлекают нас от наших дел, требуя внимания, — поясняет один из авторов исследования доктор Эйман Канджо. — В то время, как уведомления делают нашу жизнь более удобной, мы должны лучше понимать то, как их навязчивое использование влияет на наше благополучие".

Авторы исследования считают, что их работа может помочь предугадывать поведение людей в результате воздействия на их эмоции.

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