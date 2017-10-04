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Выставленный на аукцион бриллиант

Самый крупный бриллиант ценой $30 млн представил аукционный дом Christie's

© REUTERS/ Bobby Yip
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Ожерелье будет выставляться в Лондоне до 7 октября, торги по его продаже состоятся в Женеве 14 ноября.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Лондонский аукционный дом Christie's представил во вторник крупнейший из прозрачных бриллиантов, которые когда-либо выставлялись на аукцион, сообщает Sputnik Беларусь.

Бриллиант, вес которого составил 404 карата, был найден в 2016 году в Анголе. Для его обработки ювелиры выбирали из полусотни вариантов дизайна. После огранки масса драгоценного камня составила 163,41 карата.

Ожерелье, в которое вставлен бриллиант, делали 14 мастеров швейцарской ювелирной фирмы Grisogono. Стоимость изделия составит, как рассчитывают в Christie's, около 30 миллионов долларов США.

По информации аукционного дома, данный камень на сегодня является самым большим из всех имеющих цвет D (прозрачный) и выставлявшихся на торги на аукционе.

Ожерелье будет выставляться в Лондоне до 7 октября, торги по его продаже состоятся в Женеве 14 ноября.




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