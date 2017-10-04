Глава правительства: Каталония объявит о независимости в ближайшее время

На референдуме, в котором, приняли участие 2,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В ближайшие дни Каталония провозгласит независимость от Испании, заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

По словам Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".