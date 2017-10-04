09:38 04 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне.

Глава правительства: Каталония объявит о независимости в ближайшее время

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

На референдуме, в котором, приняли участие 2,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В ближайшие дни Каталония провозгласит независимость от Испании, заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

По словам Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik.
Лепехин: признание Каталонии приблизит признание Абхазии и Южной Осетии

На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
    Квартирный вопрос

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.

  • Встреча глав МИД Азербайджана и Украины Эльмара Мамедъярова и Павло Климкина
    Европейский гость

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.

  • Учения НАТО
    Легкий флирт

    Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.

  • Рабочий
    Обрушение в школе

    Причиной обрушения плиты перекрытия в школе в Карагандинской области могло стать нарушение правил и техники безопасности строительных работ.

  • Задержанный в камере. Архивное фото
    По бартеру

    Житель Иссык-Кульской области Кыргызстана пытался обменять два мешка марихуаны на иномарку, незадачливого "покупателя" задержали.

  • Дожинки
    Белорусский Октоберфест

    В программе главного фестиваля аграриев Беларуси – чемпионат по пряничным шахматам, поросячьи бега и аналог баварского Октоберфеста.

  • Российский эксперт, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец
    Музейные экспонаты

    Подержанные австрийские гаубицы, прибывшие накануне в Лиепайский порт, больше подойдут историческому музею, считает военный эксперт.

  • Противотанковые военные учения в Литве, архивное фото
    Охотники за танками

    Ежегодные учения противотанковых подразделений пройдут в Литве при участии военных Германии и Норвегии с 6 по 15 октября.

  • Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин вручает тонометр пожилому жителю Гагаузии
    Порадовал подарками

    Посол России в Молдове посетил Гагаузию и передал в дар пожилым жителям медицинское оборудование, инвалидные коляски и материальную помощь.

  • Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
    Квартирный вопрос

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.

  • Встреча глав МИД Азербайджана и Украины Эльмара Мамедъярова и Павло Климкина
    Европейский гость

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.

  • Учения НАТО
    Легкий флирт

    Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Жемчужные короли и королевы
Жемчужные короли и королевы Лондона
Участники Ты супер! Танцы Милена и Леон прогулялись по Москве
Участники "Ты супер! Танцы" Милена и Леон прогулялись по Москве
Нобелевская премия
Нобелевская премия

Соцсети

Sputnikabkhazia