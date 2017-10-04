Мадуро поблагодарил Путина за поддержу и назвал его "лидером нового мира"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник поздно вечером прибыл в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Во время визита в Москву Николас Мадуро заявил, что Венесуэле не нужно просить Россию о помощи, так как она уже ее получает, и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказываемую поддержку, сообщает РИА Новости.

"Нам не нужно просить Россию о помощи, у нас она уже есть, Россия уже нам помогает … Я должен публично поблагодарить президента Путина за всю помощь, которую он оказал Венесуэле", — заявил лидер латиноамериканского государства, выступая на Российской энергетической неделе.

Он также отметил дружбу между Владимиром Путиным и экс-лидером Венесуэлы Уго Чавесом, назвав ее доказательством того, что отношения между двумя странами складываются на основе взаимного уважения.

"Настоящий лидер нового формирующегося мира и мира, в котором мы хотим жить — это Владимир Путин", — подчеркнул Мадуро, назвав российского лидера "знаменосцем достоинства, чести и мира".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник поздно вечером прибыл в Москву. Президент Мадуро уже отреагировал на свое прибытие в Россию в социальных сетях. "Прибыл в Россию, чтобы продолжить строительство прочного альянса сотрудничества в энергетике и совместном развитии", — написал Мадуро в своем микроблоге.