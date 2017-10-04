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Президент РФ В. Путин.

Путин посмотрел фильм "Салют-7" о советской космической станции

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Фильм основан на реальных событиях, полет к станции "Салют-7" в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Владимир Путин посмотрел фильм "Салют-7" о событиях, которые произошли на советской космической станции в 1985 году, сообщает РИА Новости.

"Накануне вечером президент посмотрел фильм "Салют-7", который скоро выйдет на экраны российских кинотеатров, а также встретился с режиссером, исполнителями главных ролей и продюсерами ленты", — говорится в сообщении.

На просмотре присутствовали ветераны-космонавты, участники экспедиции 1985 года Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, а также летчик-космонавт Олег Скрипочка, глава Роскосмоса Игорь Комаров, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, а также продюсеры фильма Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

В основу сюжета легла история, произошедшая со станцией "Салют-7", находившейся на орбите в беспилотном режиме. Неожиданно она перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. Падение станции могло обернуться трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции «Салют-7» до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

Фильм выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".




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