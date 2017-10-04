Власти Крыма сделали оптимистичные прогнозы развития экономики

Баланс сильных и слабых сторон экономики Крыма, а также реализация федеральной целевой программы развития полуострова помогут решению многих проблем, рассказывает в интервью министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Достаточная диверсифицированность — сильная сторона экономики Крыма, вододефицит и в целом изношенность инфраструктуры — слабая сторона, заявил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, сообщает РИА Новости.

"Главная сильная сторона — сбалансированная структура, что позволяет уйти от однобокого развития и перекосов. Мы достаточно диверсифицированы. У нас сельское хозяйство, промышленность и сфера туризма в валовом региональном продукте занимают примерно одинаковые доли, на уровне 20%. Это наше конкурентное преимущество", — сказал Мельников.

По его словам, к сильной стороне относится большой предпринимательский слой, так как Крым — один из лидеров в России по числу индивидуальных предпринимателей на душу населения.

Среди основных слабых сторон министр назвал изношенную инфраструктуру, вододефицит из-за перекрытия Северо-крымского канала, и транспортную доступность.

Однако, по его словам, все эти проблемы решаемы, в том числе, благодаря реализации федеральной целевой программы развития полуострова и запуску моста через Керченский пролив.

Министр подчеркнул, что транспортный коридор поможет существенно изменить ситуацию, в том числе с ценообразованием.