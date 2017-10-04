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Студенты во время лекции в одном из вузов РФ. Архивное фото.

Вузы России вошли в предметные мировые рейтинги

© Sputnik. Евгений Одиноков
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О результатах реализации проекта "5-100" и успехах в этом направлении рассказывали в среду на заседании ассоциации "Глобальные университеты" в НИУ "Высшая школа экономики".

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Российские вузы сегодня представлены в 59 предметах и отраслях из 111 существующих предметных мировых рейтингов, вузы из числа участвующих в программе "5-100" — в 42, заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РИА Новости.

Фото с места события
© Sputnik. Роберт Джопуа
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Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

По словам вице-премьера, через три года после старта проекта в топ-100 всех ведущих предметных рейтингов вошли пять участников проекта "5-100".

"Мне очень приятно, что мы смогли продвинуться даже по тем специальностям, где у нас был некоторый пессимизм… Мы заняли отличные позиции по экономике, социологии, политике, международным отношениям", — сказала вице-премьер.

Она также подчеркнула, что у России "есть все предпосылки, чтобы быть в топе глобального образования".


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