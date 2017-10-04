Покушение на Эрдогана: 31 обвиняемый проведет жизнь в тюрьме

Суд в провинции Мугла на юго-западе Турции приговорил к пожизненному заключению сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиненных в попытке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Пожизненный срок — приговор для 31 обвиняемого в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана во время попытки переворота в стране в июле прошлого года, передал телеканал NTV в среду, сообщает РИА Новости.

Суд над обвиняемыми в подготовке покушения на Эрдогана проходил с марта. По делу проходили 47 сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, трое из них объявлены в розыск. Первым в списке обвиняемых значится сам Гюлен, который в настоящее время находится в американском штате Пенсильвания.

В июле 2016 года, в ночь, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции.

© AFP/ THIERRY CHARLIER Эрдоган: Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. Как ранее заявлял Эрдоган, около 50 тысяч человек были арестованы в Турции после этих событий за причастность к организации Гюлена (FETO), около 140 тысяч госслужащих уволены.