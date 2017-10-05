ФБР не видит следов терроризма в нападении в Лас-Вегасе

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Представитель ФБР заявил, что не связывает нападение в Лас-Вегасе, где были убиты 58 человек, с терроризмом, сообщает РИА Новости.

"Мы не нашли никаких улик, связывающих дело с терроризмом, но мы ничего не исключаем заранее", — сказал он.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц.