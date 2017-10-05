Не принцесса – королевна: день рождения Инны Чуриковой

Актриса могла вовсе и не стать знаменитой, не поддержи ее мама, которая то и дело уверяла девушку, что она талантливая и красивая.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Будущая актриса занималась в театральной студии еще со школьной скамьи. В 1965 году Инна Михайловна окончила Щепкинское училище, позже выступала в массовке московского Театра юного зрителя. Каждая роль Чуриковой — это яркий неповторимый образ. Кто не знает вредную разбалованную Марфушу из "Морозко", провинциальную специфическую Пашу Строганову из "Начала" и главенствующую горьковскую Вассу Железнову?

Однако, уже будучи актрисой, Инна Михайловна часто получала отказы в съемках с формулировкой "дабы не порочила красоту советского человека". Трудно представить, что мог пережить артист, желающий блистать на экранах, после такой критики. Сегодня совершенно ясно, актрису это не сломало, а сделало сильнее.

В жизни актрисы Инны Чуриковой был и есть главный режиссер — ее муж Глеб Панфилов. Именно в результате совместного творчества пары зритель увидел на экране многих персонажей, которые заставляют пересматривать ленты вновь и вновь. Тем не менее, Чурикова не заложница одного режиссера, с большим успехом актриса снималась и у других мастеров.

Коллеги Чуриковой отмечали, что работать с ней очень легко, ей даже позволяют отходить от сценария, таким образом, Инна Михайловна вносит характерные черты в роль героя, которого играет.

В день рождения народной артистки СССР Sputnik Беларусь собрал архивные фото и цитаты Инны Чуриковой.