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Пицца

Пиццей в честь Путина угостят посетителей в вашингтонском ресторане

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В честь 65-летия Владимира Путина в Вашингтоне, недалеко от российского посольства, в течение трех дней будут готовить пиццу со специями.

СУХУМ, 05 окт — Sputnik. Пиццу Hot Like Putin ("Острый как Путин") можно будет попробовать в вашингтонском ресторане Ledo Pizza в честь дня рождения президента России Владимира Путина, рассказал менеджер пиццерии Тарик Диаб, сообщает RT.  

"Я знаю, что Путин очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днем рождения, приготовив пиццу, названную в его честь. Акция продлится всего три дня — с 7 по 9 октября", — цитирует Диаба ТАСС.

Он отметил, что заведение расположено "не так далеко от российского посольства" и имеет "постоянных клиентов среди россиян".

"Надеюсь, эта пицца порадует их. Моя работа заключается в том, чтобы радовать людей вне зависимости от того, откуда они родом", — подчеркнул менеджер ресторана.

Стоимость пиццы с говядиной, луком, маринованными огурцами и специями составит $22,5.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнится 65 лет.

В июле во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" Путин рассказал, как повара в Кремле накормили его блюдом из куриных гребешков.




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