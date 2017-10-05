Пиццей в честь Путина угостят посетителей в вашингтонском ресторане

СУХУМ, 05 окт — Sputnik. Пиццу Hot Like Putin ("Острый как Путин") можно будет попробовать в вашингтонском ресторане Ledo Pizza в честь дня рождения президента России Владимира Путина, рассказал менеджер пиццерии Тарик Диаб, сообщает RT.
"Я знаю, что Путин очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днем рождения, приготовив пиццу, названную в его честь. Акция продлится всего три дня — с 7 по 9 октября", — цитирует Диаба ТАСС.
Он отметил, что заведение расположено "не так далеко от российского посольства" и имеет "постоянных клиентов среди россиян".
"Надеюсь, эта пицца порадует их. Моя работа заключается в том, чтобы радовать людей вне зависимости от того, откуда они родом", — подчеркнул менеджер ресторана.
Стоимость пиццы с говядиной, луком, маринованными огурцами и специями составит $22,5.
7 октября президенту России Владимиру Путину исполнится 65 лет.
В июле во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" Путин рассказал, как повара в Кремле накормили его блюдом из куриных гребешков.