Первого технологического плюшевого медведя выпустил Apple

Технологии дополненной реальности (AR) проникают во все сферы жизни: волшебный лес для детей появится, если навести на новое изобретение телефон.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Медведь Паркер с поддержкой технологии AR создан в результате совместной работы Apple с компанией Seedling.

Игрушку назвали Parker, при наведении на нее устройства Apple — телефона или планшета — медведя можно отправить в лес или другие локации. Они отобразятся на экране вместе с игрушкой.

Компания сообщила, что благодаря технологии AR (дополненной реальности) с медведем можно играть во врача, аксессуары идут в комплекте — термометр, стетоскоп, ложка и другие приспособления, которые понадобятся мишке в случае "болезни". Игрушка предназначена для детей в возрасте от трех лет, а стоить она будет 59 долларов.

Разработала медведя компания Seedling. Ее представители утверждают, что Паркер — первый в мире технологический плюшевый медведь, однако в нем не будет никаких электронных датчиков и камер.