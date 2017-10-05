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Олег Барциц

Абхазия подписала соглашение с Евразийским деловым союзом

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Подписание соглашения, которое позволит абхазским экспортерам присутствовать на самых важных торговых площадках Евразии, состоялось в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" в Москве.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торговое представительство Абхазии в Российской Федерации и Евразийский деловой союз 4 октября подписали соглашение о сотрудничестве, сказал в интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Соглашение подразумевает участие абхазских экспортеров на самых важных торговых площадках. По сути, мы сейчас приступили к созданию торгового дома Абхазии, которая будет размещать свои торговые площади на самом крупном торговом пространстве России", — добавил он.

Это площадка для продажи товаров из стран евразийского союза, сказал Барциц.

"Мы с большим воодушевлением и с надеждой воспринимаем такую возможность представить наши товары там. Я думаю, что эффект от этого соглашения будет виден в ближайшее время, поскольку наши товары посредством присутствия на такой торговой площадке могут быть проданы и в третьи страны. Не только российский рынок нам будет теперь доступен", — отметил Барциц

Премьер-министр РФ Д. Медведев посетил агропромышленную выставку Золотая осень – 2017
© Sputnik. Екатерина Штукина
Абхазские производители приняли участие в "Золотой осени 2017"

Присутствие на торговой площадке позволяет реализовывать абхазские товары не только внутри России, но и за ее пределами.

"В этом я вижу особую важность этого соглашения", — подчеркнул Олег Барциц.

Также планируется подписание соглашения с руководством Ассоциации производителей меда России, сообщил Барциц.

"Мы хотим видеть нашу продукцию, абхазский мед, как важную экспортную позицию, и думаю, что в ближайшее время продукция наших пчеловодов будет широко представлена не только на российском рынке", — сказал он.

По словам Барциц, сейчас проводятся предварительные переговоры на эту тему, продукцией абхазских пчеловодов интересуются также в странах Ближнего Востока.

"Я думаю, что основная нагрузка ляжет на российский рынок, но думаю, что и другие рынки станут нам знакомы в ближайшей перспективе", — подчеркнул Олег Барциц.

Абхазия представляет на выставке "Золотая осень" различную продукцию.

"Это производители нашего вина, производители различных соков, компотов, джемов, аджики. Появилось несколько компаний, которые производят довольно качественную и экологически чистую продукцию, это джемы, различные сладости", — сказал Олег Барциц.

Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, принимают участие в XIХ Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" в Москве.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится в Москве ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году выставку посетили свыше 300 тысяч человек. Около 110 тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках.




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