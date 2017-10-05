Амина Аншба: хочу войти в 300 лучших теннисисток мира по итогам года

Абхазская теннисистка Амина Аншба заняла вторые места во взрослых женских турнирах по теннису категории ITF, проходивших с 18 по 24 сентября в городе Анталья, Турция.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская теннисистка Амина Аншба в интервью Sputnik рассказала о своей цели войти в ТОП-300 лучших игроков мира по итогам 2017 года.

"Сейчас я постараюсь сделать все для того, чтобы реализовать эту цель, но естественно, что для меня это недостаточно. На сегодня я занимаю 480 позицию, и мне хотелось бы закончить год в ТОП – 300", — говорит она.

Амина Аншба отметила, что хотела победить на турнирах в Турции, однако заметила, что без поражений не бывает и побед.

"Это были международные соревнования, которые проходили в Турции, в городе Анталья. Я сыграла там два турнира, из них я заняла три вторых места, два в одиночном разряде и один в парном разряде", — подчеркнула Амина Аншба.

По ее признанию, это были непростые турниры для нее, и она к ним усиленно готовилась.

© Sputnik / Илона Хварцкия Амина Аншба заняла второе место на взрослом турнире в Анталье

"Было тяжело играть, все игроки достаточно хорошего уровня, и я довольна, что заняла второе место, но естественно, есть к чему стремиться, конечно, очень хотелось бы выиграть эти турниры", — говорит она.

Теннисистка уверена, что психология в теннисе — очень важный фактор, от которого зависят итоги соревнований.

"Психология в теннисе — это вообще, номер один, к каждому турниру я подготавливаюсь одинаково, психологически настраиваюсь на то, что каждый матч будет тяжелым, что надо просто надо делать свою работу, никогда не бояться и идти вперед, делать то, что отрабатываешь на тренировках", — сказала Амина Аншба.

Аншба рассказала, что при подготовке к турнирам она заранее изучает игру своих будущих соперниц.

"Очень часто смотрю видео с участием будущих соперниц, для того чтобы понимать, с кем я имею дело. Психологически всегда тяжело играть матчи, нужно к ним определенным образом подготавливаться перед началом игры, чтобы потом быть спокойнее в играх", — заметила теннисистка.

По ее признанию, особенно интересно играть с теми соперницами, которые уже достигли определенных успехов в теннисе, выиграли различные престижные турниры.

"Очень приятно играть против них, потому что это огромный опыт, мне всегда нравилось играть против таких спортсменок", — отметила Аншба.

В ближайшие планы входит участие в четырех турнирах в Италии, рассказала Аншба.

из личного архива Амины аншба Не талантом единым, или история юной абхазской теннисистки

"Там я буду находиться месяц, турнир, который состоится в Италии, выше по категории, чем в Турции, я буду стараться показать хорошие результаты", — сказала Амина Аншба.

C сентября этого года Амина Аншба завершила участие в теннисных турнирах категории Юниор, войдя в TOP-5 в мире в возрасте до 18 лет. Теперь она играет во взрослых женских турнирах.

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет 2013 года, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).