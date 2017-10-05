Эксперт: к 2035 году роботов будет больше, чем людей

Люди все больше будут отдавать свои дела на откуп искусственному интеллекту, прогнозирует гендиректор компании Moven Бретт Кинг.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Одним из крупнейших прорывов в технологическом прогрессе в ближайшее время станет развитие и внедрение интеллектуальных очков, которые помогут людям передавать информацию знаками и понимать, нравится ли им на свидании, рассказывает гендиректор компании Moven Бретт Кинг, выпускающей мобильные банковские приложения, сообщает РИА Новости.

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"Сейчас над этим работает MIT (Массачусетский технологический институт — ред.), и Facebook, и Apple тратит более 10 миллиардов долларов на то, чтобы исследовать дополненную реальность с использованием интеллектуальных очков. И это будет следующее крупное событие — новая компьютерная платформа", — описал он.

Очки будут многофункциональными и позволят делать многие "чудеса" с помощью искусственного интеллекта, отметил Кинг.

"Вам уже не нужны будут экраны на столе, вы будете видеть этот экран в поле зрения, одев интеллектуальные очки, вы сможете не набирать тексты на клавиатуре, а жестами писать или вызывать нужные знаки и рисунки. Когда вы пойдете на свидание в будущем с помощью таких интеллектуальных очков вы сможете определить, нравитесь ли вы вашей новой подружке, потому что искусственный интеллект будет анатомировать определенные показатели по глазам вашего визави", — описал он.

"Для политиков это будет не очень весёлой новостью, потому что мы сможем определять, насколько они врут или говорят правду, особенно американские политики", — пошутил гендиректор Moven.

Роботизация

"К 2035 году будет на планете множество разных роботов, больше чем людей. Роботы будут осуществлять доставку посылок, будут дроны, самодвижущиеся автомобили, грузовики, промышленные роботы — большое число разнообразных роботов, которые будут окружать нас через 20 лет", — описал он.

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"Если вы работаете в медицине или в финансовых услугах, в бухгалтерском учете или в юридической сфере, то вам достанется функция давать какие-то советы. Но я думаю, что значительную часть этой работы возьмет на себя техника — искусственный интеллект", — ожидает он.

Так, искусственный интеллект уже начинает самостоятельно мыслить, полагает Кинг.

"Алгоритм машинного обучения в Google — она (программа-робот — ред.) использует собственный язык Google для машинного обучения и фактически машина сама себя учит решать проблемы и создает собственный язык, который даже не понимают создавшие ее инженеры", — отметил он.

"Поэтому я могу вам только посоветовать, будьте к роботам добры, никогда не знаешь, что для нас приготовят", — заключил глава Moven.