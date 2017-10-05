Осиротевший белый медвежонок из Якутии нашел новый дом в Москве

Потерявшийся в Якутии медвежонок был доставлен в Москву для размещения в питомнике Московского зоопарка.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Сиротка из Якутии, белый полярный медвежонок, был доставлен спецрейсом в Москву, ссылается на пресс-службу Московского зоопарка РИА Новости.

Сегодня ночью спецрейс Министерства обороны с белым медвежонком на борту приземлится в Москве. https://t.co/0dpDNBXJFH pic.twitter.com/bh6yJITO8i — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 4 октября 2017 г.

​С начала сентября жители Среднеколымского района республики Саха (Якутия) стали замечать медвежонка, бродившего недалеко от населенных пунктов, он питался отходами рыболовного промысла и играл с местными собаками.

Как сообщили эксперты, рост животного составляет всего 100 сантиметров в холке, что является признаком того, что ему еще нет и года. В таком возрасте животное нельзя выпускать в естественную среду — он почти наверняка погибнет. После распространения информации о медвежонке о своей готовности принять его заявил Московский зоопарк.

​"Росприроднадзор принял решение о передаче медвежонка в Московский зоопарк… Сейчас он прибыл в Москву", — отметили в зоопарке.

Животное направят в питомник зоосада под Волоколамском. В будущем медвежонку подберут партнера в одном из зоопарков России, что будет способствовать формированию генетически ценной резервной базы полярных медведей. Этот вид на данный момент зафиксирован, как легко уязвимый в природе.