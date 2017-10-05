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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян: США оказывают беспрецедентное давление на RT

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Ни в одной стране RT не сталкивается с таким притеснением, как в США, говорят на расширенном заседании Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Компанию RT власти США поставили в жесткие условия и создали такие трудности, каких компания не испытывает больше нигде в мире, сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает РИА Новости

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в США, мы не испытываем нигде", — сказала Симоньян на расширенном заседании Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ. 

По ее словам, до 17 октября компания должна зарегистрироваться в качестве иноагента, что повлечет трудности в работе канала. Симоньян заявила, что после регистрации компанию могут обязать публиковать личные данные своих сотрудников, докладывать о тех, у кого они берут интервью, "держать огромную плашку "иноагент" на всех эфирах и сайте.





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