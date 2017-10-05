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МИД РФ предупредил об ответных мерах в адрес американских СМИ

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Ограничения в отношении американских журналистов, в том числе и представителей негосударственных масс-медиа, могут быть установлены МИД РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Нормы российского законодательства предусматривают возможность ответных санкций в случае притеснения за рубежом СМИ из России, со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову сообщает РИА Новости.

На заседании комитета Совета Федерации она отметила, что США нарушают свое собственное законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность телеканала RT в стране.

"Хотела бы сослаться на пункт 23 правил аккредитации. Он говорит о том, что МИД России может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов. То есть у МИДа есть все на это полномочия", — подчеркнула Захарова.

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"Налицо применение ограничений в отношении телеканала RT. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют принимать зеркальные ответные меры", — пояснила Захарова.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а "следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала Russia Today (в настоящее время RT — ред.) и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

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