Зал славы рок-н-ролла могут пополнить Radiohead и Depeche Mode

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Группы Radiohead и Depeche Mode вошли в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Список, состоящий из 19 номинантов, включает также музыкальные группы Bon Jovi, The Zombies, Rage Against the Machine, Judas Priest, J. Geils Band, Dire Straits. Из сольных исполнителей были номинированы рэпер LL Cool J, певица Нина Симон, гитарист Линк Рэй.Имена пяти исполнителей, которые пополнят Зал славы, станут известны в декабре. Их выберут более 800 членов организации — исследователи истории музыки, продюсеры и исполнители. На сайте музея также открыто голосование для фанатов групп.

Необходимым условием для номинантов является первая студийная запись, сделанная как минимум 25 лет назад.