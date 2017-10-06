Стив Возняк: криптовалюта станет мировым стандартом

Проблемы со взломами и отсутствием законного урегулирования в отношении криптовалют в ближайшем будущем будут решены, и криптовалюты войдут в нашу жизнь наравне с любыми другими валютами, считает американский изобретатель, программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Криптовалютами в будущем можно будет расплачиваться, этот рынок найдет механизмы урегулирования, уверен сооснователь Apple Стив Возняк, сообщает РИА Новости.

"По моему мнению, эта технология открывает миру большие перспективы. Говорят, что валюта ничем не обеспечена, да. Но биткоин построен на математике. Я верю в математику больше, чем в политику, например, или субъективные факторы", — заявил Возняк в интервью газете "Ведомости" в ответ на вопрос о перспективах криптовалют.

"Мне также нравится идея, что информация о транзакциях разбросана по всему миру. Они все не в одном месте. Каждый может свериться с этой базой. Я думаю, что это такая же в будущем привычная вещь, как и Uber. Я не вижу, что это пузырь. Наоборот, очень полезная вещь", — добавил он. При этом сооснователь Apple отметил, что единственное, что его беспокоит, это то, что криптовалюта на шаг или даже на два ближе к хакерам и взломщикам и нет структур, которые гарантировали бы людям возвращение их денег в случае взлома.

© Fotolia/ Roman Bodnarchuk Концепция закона о криптовалютах в РФ будет определена в октябре 2017

"Даже я недавно стал жертвой мошенников и потерял немного биткоинов. Но я убежден, что в конце концов с криптовалютой произойдет то же самое, что и с обычной, — она войдет в обиход и этот рынок будет лучше регулироваться, а пользователи защищены. В один прекрасный день криптовалюта станет мировым стандартом. Разве это не прикольно, что не надо будет менять доллары на рубли? И обратно", — отметил он.

Ряд стран уже открыл свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн, самой популярной из которых в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено, а ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить онлайн-платежи, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.