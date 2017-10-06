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Архивное фото вид на разведенный Дворцовый мост в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) во время белых ночей

Назвали топ-150 городов мира по темпам роста цен на жилье

© Sputnik. Михаил Дмитриев
Новости
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Первым городом в рейтинге оказался город Торонто, на втором месте оказался город Коччи в Индии, на третьем — Гамильтон в Канаде.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. В числе городов мира с самыми высокими темпами роста цен на жилье назвали Москву и Санкт-Петербург, они в рейтинге расположились на 106 и 101 месте, передает РИА Новости.

Global Residential Cities Index отслеживает показатели средних цен на жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 городах мира. Со второго квартала 2016 года по второй квартал 2017 года индекс прироста цен на жилье в Москве составил 2,6%, в Санкт-Петербурге — 3%.

"Два крупнейших города России — Москва и Санкт-Петербург — расположились в мировом рейтинге соответственно на 106 и 101 местах, опередив такие города, как Монреаль, Венеция, Токио и другие. Джайпур (Индия) и Иерусалим показали такие же темпы, как и Москва — 2,6%", — говорится в нем.

По итогам второго квартала 2017 года рейтинг возглавляет Торонто с ростом цен в 29,3%. На втором месте оказался город Коччи в Индии (рост 27,3%), на третьем — Гамильтон в Канаде (25,6%).




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