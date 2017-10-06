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Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер снова впал в кому

© AFP/ LLUIS GENE LLUIS GENE
Новости
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Всемирно известный гонщик так и не оправился после несчастного случая, произошедшего с ним в 2013 году.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Члены семьи немецкого гонщика сообщили о том, что знаменитый немецкий гонщик снова в состоянии комы, передает РИА Новости со ссылкой на сайт auto-bild.ro.

"К сожалению, он в коме, борется за жизнь из последних сил, но мы не думаем, что у него много шансов. Все любящие люди посещают его ежедневно", —  заявили члены семьи.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах в Мерибеле (Франция). Он получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. В июне 2014 года сообщалось, что Шумахер вышел из комы, а в сентябре гонщик был выписан из больницы и продолжил восстановление на своей швейцарской вилле на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья спортсмена поступает крайне мало, и она противоречива.

По данным СМИ, вес Шумахера сейчас составляет около 45 килограммов, его рост также уменьшился. Ранее сообщалось, что немец может быть перевезен на лечение в США, где у него есть ранчо.




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