Как теряют лишний вес знаменитости: топ-3 лучших диет

Врачи не прекращают агитировать женщин правильно питаться и заниматься спортом, но это, как оказывается, "слишком тяжело", а потому прекрасный пол предпочитает бесконечные диеты. У селебрити же времени на здоровый образ жизни нет, а ограничения в питании в виде диет – спасение для них, пишет Sputnik Беларусь.

"Диета Аткинса"

За время первой беременности скандальная особа Ким Кардашьян и просто жена Канье Уэста набрала 30 килограммов. Но уже практически сразу после родов Ким села на известную низкоуглеводную диету, которую также называют "звездной диетой".

Суть диеты Роберта Аткинса заключается в том, чтоб в организм поступало как можно меньше углеводов. Она разделена на четыре фазы, которые отличаются количественным составом углеводов.

Первая фаза длится две недели, в это время в организм должно поступать не более 20 граммов углеводов. Далее возникает дефицит углеводов, а метаболизм человека заменяет процесс под названием кетоз. В результате в человеческой крови оказывается недостаточное количество глюкозы, чтобы вырабатывался инсулин.

Обменные процессы организма перестраиваются – чтобы вырабатывать энергию, организм начинает использовать жировые клетки. В каждой следующей фазе количество углеводов увеличивается на 5 граммов в неделю. Орехи, семечки, мучные изделия, напитки содержащие кофеин – от всего этого вам придется отказаться во время "диеты Аткинса".

К плюсам такой диеты относят то, что все полезные продукты, включая мясо и молочные продукты, остаются в рационе. При большой потере веса мышцы не будут становиться дряблыми, а кожа не станет обвисшей. Кроме того, сильное чувство голода, которое свойственно в самом начале, совсем скоро организм начинает контролировать.

Также считается, что "диета Аткинса" снижает вероятность возникновения сахарного диабета и сердечных заболеваний. Большим минусом же является то, что наверняка эта диета приведет к обезвоживанию организма, так как именно углеводы, от которых во время этой диеты надо избавляться, задерживают воду в организме.

Безглютеновая диета

Среди новомодных способов приобрести за короткий срок плоский живот и стройные ножки затесалась и безглютеновая диета.

Вся логика этой диеты заключается в том, чтобы употреблять в пищу как можно меньше рафинированной еды, от привычных нам злаков точно придется отказаться: пшеницу, рожь, ячмень необходимо заменить на заморские экзотические злаки и псевдозлаки, например, прекрасно подойдут киноа, саго и сорго.

Основная пища, на которую надо будет сделать упор – это продукты, которые подверглись минимальной термической или какой-либо иной обработке. Мясо, рыба, фрукты, овощи – все это должно быть очень свежим и практически нетронутым. Безусловно, как и в случае с "диетой Аткинса", придется отказаться от выпечки, конфет и других сладких и мучных радостей жизни. Результат безглютенового питания виден практически сразу, но придерживаться ее нельзя более восьми недель.

© Sputnik. Nicolai Kibich Худеем к лету: советы от Sputnik

К таким диетам все чаще прибегают иностранные селебрити, к примеру, певица Майли Сайрус любит безглютеновую диету. Этот способ питания не совсем применим к нашей стране, так как мясо и рыбу у нас не принято употреблять в практически сыром виде. На "сырых диетах" также любит сидеть Анджелина Джоли.

Минусы: в безглютеновой диете очень мало клетчатки, которая является важнейшим продуктом для нормального функционирования организма. Безглютеновые продукты как правило содержат много сахара.

Диета Долиной или "кефирная диета"

Толчком для похудения у певицы Ларисы Долиной также стал постродовой вес.

У режима питания, который разлетелся и стал самым настоящим достоянием общественности, есть пять правил. По "кефирным" дням певица употребляла в пищу исключительно кефир, причем жирность его не должна быть более 1%. В остальные дни – раздельное питание: белки нельзя сочетать с жирами и углеводами в один прием пищи. Кушать в дни раздельного питания необходимо 5 или 6 раз небольшими порциями. Мучное, копченое, соленое необходимо полностью исключить. А последний раз употреблять пищу можно в 17:00.

Кроме того, певица утверждает, что помощником в похудении был спорт, например, Долина занималась пилатесом. Очевидные минусы "кефирной диеты" – обезвоживание и несбалансированность питания, которые соответственно, являются последствиями очищения кишечника и раздельного употребления белков, жиров и углеводов. Кроме того, практически сразу после окончания диеты, вес стремительно начинает возвращаться.

Пробовать на себе диеты или нет – решать вам самим. Однако помните, что вместе с плюсом, который и заключается в потере веса, всегда есть несколько минусов, которые могут навредить вашему здоровью.