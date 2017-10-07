18:30 07 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Пациент с большим животом и врач

Как теряют лишний вес знаменитости: топ-3 лучших диет

© Fotolia/ Sentello
Новости
Получить короткую ссылку
41 0 0

Три звездных способа лишиться ненужного веса – в обзоре Sputnik.

Врачи не прекращают агитировать женщин правильно питаться и заниматься спортом, но это, как оказывается, "слишком тяжело", а потому прекрасный пол предпочитает бесконечные диеты. У селебрити же времени на здоровый образ жизни нет, а ограничения в питании в виде диет – спасение для них, пишет Sputnik Беларусь

"Диета Аткинса"

За время первой беременности скандальная особа Ким Кардашьян и просто жена Канье Уэста набрала 30 килограммов. Но уже практически сразу после родов Ким села на известную низкоуглеводную диету, которую также называют "звездной диетой".

Суть диеты Роберта Аткинса заключается в том, чтоб в организм поступало как можно меньше углеводов. Она разделена на четыре фазы, которые отличаются количественным составом углеводов. 

Первая фаза длится две недели, в это время в организм должно поступать не более 20 граммов углеводов. Далее возникает дефицит углеводов, а метаболизм человека заменяет процесс под названием кетоз. В результате в человеческой крови оказывается недостаточное количество глюкозы, чтобы вырабатывался инсулин.

Женщина на напольных весах
© Fotolia/ Andrey Popov
Разгрузка углеводная, овсяная, белковая и жировая: худеем со Sputnik

Обменные процессы организма перестраиваются – чтобы вырабатывать энергию, организм начинает использовать жировые клетки. В каждой следующей фазе количество углеводов увеличивается на 5 граммов в неделю. Орехи, семечки, мучные изделия, напитки содержащие кофеин – от всего этого вам придется отказаться во время "диеты Аткинса".

К плюсам такой диеты относят то, что все полезные продукты, включая мясо и молочные продукты, остаются в рационе. При большой потере веса мышцы не будут становиться дряблыми, а кожа не станет обвисшей. Кроме того, сильное чувство голода, которое свойственно в самом начале, совсем скоро организм начинает контролировать.

Также считается, что "диета Аткинса" снижает вероятность возникновения сахарного диабета и сердечных заболеваний. Большим минусом же является то, что наверняка эта диета приведет к обезвоживанию организма, так как именно углеводы, от которых во время этой диеты надо избавляться, задерживают воду в организме. 

Безглютеновая диета

Среди новомодных способов приобрести за короткий срок плоский живот и стройные ножки затесалась и безглютеновая диета.

Вся логика этой диеты заключается в том, чтобы употреблять в пищу как можно меньше рафинированной еды, от привычных нам злаков точно придется отказаться:  пшеницу, рожь, ячмень необходимо заменить на заморские экзотические злаки и псевдозлаки, например, прекрасно подойдут киноа, саго и сорго.

Основная пища, на которую надо будет сделать упор – это продукты, которые подверглись минимальной термической или какой-либо иной обработке. Мясо, рыба, фрукты, овощи – все это должно быть очень свежим и практически нетронутым. Безусловно, как и в случае с "диетой Аткинса", придется отказаться от выпечки, конфет и других сладких и мучных радостей жизни. Результат безглютенового питания виден практически сразу, но придерживаться ее нельзя более восьми недель.

Худеем к лету: советы от Sputnik
© Sputnik. Nicolai Kibich
Худеем к лету: советы от Sputnik

К таким диетам все чаще прибегают иностранные селебрити, к примеру, певица Майли Сайрус любит безглютеновую диету. Этот способ питания не совсем применим к нашей стране, так как мясо и рыбу у нас не принято употреблять в практически сыром виде. На "сырых диетах" также любит сидеть Анджелина Джоли.

Минусы: в безглютеновой диете очень мало клетчатки, которая является важнейшим продуктом для нормального функционирования организма. Безглютеновые продукты как правило содержат много сахара.

Диета Долиной или "кефирная диета"

Толчком для похудения у певицы Ларисы Долиной также стал постродовой вес.

У режима питания, который разлетелся и стал самым настоящим достоянием общественности, есть пять правил. По "кефирным" дням певица употребляла в пищу исключительно кефир, причем жирность его не должна быть более 1%. В остальные дни – раздельное питание: белки нельзя сочетать с жирами и углеводами в один прием пищи. Кушать в дни раздельного питания необходимо 5 или 6 раз небольшими порциями. Мучное, копченое, соленое необходимо полностью исключить. А последний раз употреблять пищу можно в 17:00.

Кроме того, певица утверждает, что помощником в похудении был спорт, например, Долина занималась пилатесом. Очевидные минусы "кефирной диеты" – обезвоживание и несбалансированность питания, которые соответственно, являются последствиями очищения кишечника и раздельного употребления белков, жиров и углеводов. Кроме того, практически сразу после окончания диеты, вес стремительно начинает возвращаться.

Пробовать на себе диеты или нет – решать вам самим. Однако помните, что вместе с плюсом, который и заключается в потере веса, всегда есть несколько минусов, которые могут навредить вашему здоровью.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Мужчина проверят батарею ,архивное фото
    Слишком тепло

    В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

  • Спецназ НАЦ
    Заподозрили в коррупции

    В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • Владимир Илляшевич
    Непозволительная роскошь

    Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Путину 65: отдых и трудовые будни российского президента
Бессмертный полк и концерт: День освобождения Гагры отметили в Абхазии
"Бессмертный полк" и концерт: День освобождения Гагры отметили в Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia