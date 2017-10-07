Роскомнадзор о Telegram: лучше узнайте об этом от детей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к пользователям мессенджера Telegram и обещала выложить "горькую правду" о нем в сообществе Роскомнадзора 9 октября.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Таинственное сообщение оставил Роскомнадзор в своем Twitter в пятницу, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей", — говорилось в послании.

Вместе с сообщением опубликовано видео с участием детей, один из мальчиков предупреждает: ​"Бегите, бегите, пока можете".

В июне Роскомнадзор заявлял о возможности блокировки Telegram, так как руководство мессенджера отказывалась предоставлять службе сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Тогда создатель Telegram Павел Дуров говорил, что блокировка сервиса невыгодна для страны, так как WhatsApp и Facebook Messenger контролируются США.

Впоследствии Дуров согласился представить все необходимые данные, и мессенджер был внесен в список Роскомнадзора.



