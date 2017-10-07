Роскомнадзор о Telegram: лучше узнайте об этом от детей

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Таинственное сообщение оставил Роскомнадзор в своем Twitter в пятницу, сообщает РИА Новости.
"Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей", — говорилось в послании.
Вместе с сообщением опубликовано видео с участием детей, один из мальчиков предупреждает: "Бегите, бегите, пока можете".
— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.
В июне Роскомнадзор заявлял о возможности блокировки Telegram, так как руководство мессенджера отказывалась предоставлять службе сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.
Тогда создатель Telegram Павел Дуров говорил, что блокировка сервиса невыгодна для страны, так как WhatsApp и Facebook Messenger контролируются США.
Впоследствии Дуров согласился представить все необходимые данные, и мессенджер был внесен в список Роскомнадзора.