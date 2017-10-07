Владимиру Путину исполнилось 65 лет: треть жизни на страже интересов РФ

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения, ему исполнилось 65 лет. Почти треть жизни он занимает высшие государственные должности.

С участием Владимира Путина решаются многие сложные международные проблемы, и даже в день рождения Путин проведет несколько рабочих мероприятий, передает РИА Новости.

Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства РФ, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации.

Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России. В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.

Кто такой мистер Путин

Едва в 1999 году действующий тогда президент России Борис Ельцин назвал Путина своим преемником, будущий лидер страны обратил на себя внимание манерой формулировать свою позицию. В сентябре того года он произнес, пожалуй, одно из самых известных своих высказываний. Путин в ответ на вопрос о борьбе с чеченскими сепаратистами заявил, что террористы будут уничтожены, где бы они ни находились: "в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов".

Эксперты впоследствии отмечали, что своим высказыванием сегодняшний российский лидер задал вектор формированию своего образа бескомпромиссного борца с терроризмом.

Позже Путин признался, что не совсем уверен в правильности избранной формы, но суть была верной. "Ляпнул чего-то, видимо некстати, и неприятно — не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть", — комментировал он.

Путин при этом не перестал быть жестким и непримиримым противником терроризма. Необходимость побороть это мировое зло остается и в нынешней повестке дня, а также входит в число тем на многих зарубежных переговорах. В связи с угрозами, исходящими от современного терроризма, Путин перешел от ликвидации боевиков внутри локальных пространств к международной борьбе с ними. Для этого Россия участвует в урегулировании ситуации в Сирии, авиация ВКС помогает освобождать города Сирийской Арабской Республики от террористов ИГ (запрещена в РФ — ред.) и других группировок.

Значительная роль нашей страны в деле борьбы с международным терроризмом признается и региональными, и западными государствами. При активном участии России была разрешена иранская ядерная проблема и заключено соответствующее соглашение в 2015 году. Путин заявляет, что Москва будет активно поддерживать ту договоренность. К мнению России прислушиваются и в контексте ситуации вокруг КНДР, которая в последнее время обострилась в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.

© Sputnik. Сергей Гунеев Аналитики: уход Путина обернется для соседних с РФ стран войной

В 2000 году на всемирном форуме в Давосе журналист Philadelphia Enquirer Труди Рубин задала российским политикам простой, но ставший нарицательным вопрос: "Кто такой мистер Путин?".

Тогда она не получила ответа. Спустя 17 лет работы на высших государственных постах, как отмечают политологи, для западной аудитории российский президент остается непредсказуемым, хотя теперь там его склонны воспринимать скорее как жесткого, чем как либерального политика.

Эксперты говорят, что на Западе понимают, что российский лидер решителен. По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Путин, как хороший шахматист, — он понимает шаги конкурентов, но при этом его действия оппоненты не могут просчитать до конца партии.

Нет однополярному миру

Важной в контексте международного позиционирования для Путина стала речь, произнесенная ровно десять лет назад в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент РФ говорил о недопустимости однополярной модели для современного мира и высказывал обеспокоенность действиями НАТО у российских границ. Путин настаивал на праве России самостоятельно осуществлять свою внешнюю политику — эту речь называют одним из ключевых моментов в ее формировании.

На западе характеризовали выступление как агрессивное, говорили о том, что она сходна с заявлениями, звучавшими от российских лидеров во время Холодной войны, о том, что Путин этим выступлением сделал больше для объединения США и Европы, чем Вашингтон и Брюссель. Спустя десять лет российские эксперты соглашаются в верности озвученных президентом тезисов.

В 2012 году Путин назвал себя плохим христианином, потому что: "когда бьют по одной щеке, надо бы подставить другую, но я к этому пока морально не готов".

© Sputnik / Томас Тхайцук Два часа в Абхазии: встреча Путина и Хаджимба 13

"Если нас шлепнули, надо ответить. Иначе нас всегда будут шлепать", — пояснил он.

Жесткая позиция Путина в международных делах сейчас проявляется в неприятии попыток Запада давить на Россию из-за ситуации на Украине и с Крымом. С возвратом полуострова в состав России в 2014 году глава государства обеспечил себе значительное место в истории. Позиция Москвы по украинскому конфликту стала причиной ухудшения отношений России и Запада.

Ранее США и ЕС ввели санкции в отношении ряда российских граждан, им запрещен въезд в ЕС, санкционные списки периодически пополнялся новыми физическими и юридическими лицами. Летом 2014 года добавились и секторальные экономические санкции. Путин подчеркивает, что Россия не поддастся попыткам давления, а США, по его мнению, хотят подчинить Россию, решить свои проблемы за счет нашей страны.

"За всю историю России это ни у кого не получалось и не получится", — заявил президент.

Спустя много лет после знаменитой фразы об уничтожении террористов Путин продолжает демонстрировать желание непреклонно бороться с этим злом. В октябре 2015 президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай" пояснил, почему действия ВКС РФ в Сирии важны, а воевать с террористами лучше там, а не здесь.

"Пятьдесят лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", — сказал Путин.

Быть в тренде

За последний год Путин неоднократно обращался к молодежи. Он часто посещает образовательный центр "Сириус", выступает на крупных мероприятиях, посещает юниорские спортивные соревнования. Политолог Мухин увязывает интерес к молодежи с обновлением губернаторского корпуса.

"Президент обратил внимание на то, что наше будущее — это наши дети. Дети могут быть совсем маленькими, а могут быть взрослыми. Вот, собственно, поколение 30-40-летних менеджеров, управленцев, которых Путин сейчас ведет к власти, это очевидно, это как раз те самые наследники, это люди, которые будут оценивать его деятельность на посту президента — все сроки", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Четвертый раз в Абхазии: что осталось за кадром визита Путина

Путин еще не решил, будет ли он участвовать в выборах президента в 2018 году, но политологи предполагают, что если действующий глава государства станет кандидатом, акценты сместятся от геополитики на внутреннее развитие. Миронов, кроме того, считает, что если Путин будет выдвигать свою кандидатуру на выборах и победит, то в течение будущих шести лет рядом с президентом "начнут появляться новые молодые кадры на высших постах".

"В конечном счете, будет найден и преемник на должность президента, который будет избран либо в 2024 году, либо, возможно, даже раньше — не исключено, что будут и досрочные выборы. Это будет человек, скорее всего, опять же более молодой возрастной категории", — заключил эксперт.

Президент художественного слова

Президент часто обращается к теме искусства, рассказывает о композиторах или своем видении творчества русских авангардистов, признается в любви к романтизму и работам Михаила Лермонтова, которые позволяют "отвлечься и попасть в другой мир, полезный, красивый и интересный".

Характерной чертой Путина, которая прослеживается через многие его выступления, является чувство юмора. Президент допускает острые замечания, позже они расходятся на цитаты, и начинают жить своей жизнью, часто Путин обращается к народному творчеству или анекдотам.

Фразы президента становятся крылатыми, работал ли он "как раб на галерах", или когда "никто не хочет таскать каштаны из огня", когда только и хотят, чтобы кого-нибудь "укантропупили", или в деле замешаны "девушки с пониженной социальной ответственностью", или в предположительных ситуациях, в которых "если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой".

Все должны быть на своем месте, говорит Путин, "как святой Франциск, ежедневно мотыжить участок, который нам господом отведен, и тогда мы добьемся успеха". Президент предостерегает Европу от наступления "голубых мундиров", рассуждает о философских категориях — "лучше быть пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов".

© Sputnik. Томас Тхайцук Путин: у нас особые отношения с Абхазией

Близость к народу проявляется и в тех проблемах, с которыми президент сталкивается, например, когда из крана течет ржавая вода; президент выключает свет, когда выходит из помещения в целях экономии электроэнергии — так приучили родители. А еще Путин признается, что в свободное время работает, вот и в свой юбилей он планирует официальные мероприятия, в частности, совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Будет, конечно, и принимать поздравления по телефону.

Путин признается, что не видит себя вне страны, но и не отождествляет себя с Россией.

"Для меня Россия — это вся моя жизнь, это совершенно очевидный факт. Я не могу себя представить вне России, ни на одну секунду… Жить вне России я не смог бы никогда. Но, Россия, конечно, обойдется без меня, в России много людей… Но уж если оказался там, где я сейчас сижу, я считаю своим долгом сделать все для ее благополучия, развития и защиты ее интересов", — сказал Путин в октябре 2014 года.