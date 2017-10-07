Сейсмологи назвали дни и месяцы, когда чаще всего происходят землетрясения

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Наблюдая за земной корой и тектоническими сдвигами, специалисты обратили внимание на то, что в последние годы количество землетрясений в мире увеличилось, передает Sputnik Молдова.

Причины возросшей активности земной коры называют разные, но прогнозировать дальнейшее поведение Земли не так-то просто, соответствующих технологий на нашей планете пока нет. Однако уже систематизированы некоторые данные по частотности сильных землетрясений и вот какая картина получилась.

Самым опасным месяцем является ноябрь – почти 11 процентов от всех землетрясений на Земле, выше 6.5 баллов. Далее следует май – 9,19%, за ним — апрель, сентябрь, октябрь, август и март – свыше 8%. Январь, декабрь, июнь и июль – более 7%. Самый спокойный месяц — февраль — 6,67%.

Определены и самые опасные и разрушительные дни землетрясений: суббота (15,34%), воскресенье (15,11%) и вторник (15%). Самым "безопасным" днем является четверг (11,82%).

Самыми опасными странами с точки зрения сильных землетрясений являются Япония, Индонезия, Чили, Папуа-Новая Гвинея, Мексика и Турция.