Гран-при и золотые медали завоевала Абхазия на выставке в Москве

XIX Международная агропромышленная выставка "Золотая осень-2017", в которой была представлена продукция абхазских производителей, завершилась в Москве в субботу 7 октября.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Гран-при и пяти золотых медалей удостоилась Абхазия на XIX Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", рассказал корреспонденту Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в субботу 7 октября.

"По итогам выставки правительство Абхазии, торговое представительство республики в РФ и Международный культурный деловой центр Абхазии удостоились Гран-при за укрепление международных торгово-экономических отношений. Мы стали единственной зарубежной страной, которая удостоилась Гран-при. Кроме того, пять золотых медалей получили наши производители сельхозпродукции", — сообщил Олег Барциц.

Он подчеркнул, что Абхазия принимает участие в этой выставке уже не первой год, и обычно номинировались более 20 абхазских брендов, но в 2017 году было номинировано всего пять, и все они вернутся домой с золотом.

По мнению Барциц, это очередное подтверждение высокого качества абхазской продукции, которую с гордостью можно будет реализовывать не только на российских рынках.

"Наш абхазский мед привлек особое внимание среди посетителей выставки. Я бы хотел, чтобы продукцию наших пчеловодов все узнали как серьезную экспорториентированную позицию наряду с цитрусовой и винной продукцией. Скорее всего, наш мед будет востребован и в России, и других странах", — отметил торговый представитель Абхазии в России.

Выставочный стенд Абхазии на "Золотой осени 2017", добавил Барциц, посетили ряд делегаций юго-восточных азиатских стран, которые проявили заинтересованность в приобретении продукции абхазских пчеловодов.

Две золотые медали завоевали на выставке соусы "Асыдзбал" из красной и зеленой алычи, по одной медали у классической аджики "Амца" и у компании "Дары Абхазии" за джем из фейхоа.

"В этом году все расходы на себя взяло государство, но я бы хотел пожелать нашим производителям еще более активного участия в конкурсных программах. Это не требует больших усилий, нужно лишь следовать бюрократическим стандартам. Все это может послужить достаточным серьезным вкладом в общие усилия по укреплению имиджа Абхазии", — сказал Барциц.

Вместе с абхазскими производителями в Москву поехали танцоры ансамбля "Шаратын", которые, подчеркнул Барциц, произвели настоящий фурор на участников и гостей выставки.

Культурная программа, по словам торгового представителя Абхазии в России, оценивалась организаторами отдельно, и солисты ансамбля "Шаратын" своими зажигательными танцами сумели вокруг абхазского стенда собрать много людей.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится ежегодно по Распоряжению правительства Российской Федерации с 11 апреля 2000 года и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатор — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Выставка "Золотая осень" — главный аграрный форум России, на котором более 18 лет свою сельхозпродукцию представляют десятки стран.