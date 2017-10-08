Правда о депрессии: симптомы и причины

Современный человек подвержен такому неприятному расстройству, как депрессия, симптомы которой могут проявляться в любом возрасте.

Многие считают, что основной причиной депрессии является осенняя пора, когда погодные метаморфозы приводят к апатии и рассеянности. Однако, такому состоянию способствуют и огромное количество информации, а также сумасшедший темп жизни. Спровоцировать депрессию может также нехватка определенных веществ: фолиевой кислоты, железа, цинка, углеводов, белков, магния, витамина D, жирных кислот Омега-3, витаминов группы В, предупреждает Sputnik Беларусь.

Хандра, которая появляется с приходом нового сезона, атакует человека как на физическом, так и на эмоциональном уровнях. Чтобы не попасть в ловушку депрессии, необходимо четко знать причины и признаки ее появления.

Игнорирование расстройства может привести к таким печальным последствиям, как алкоголизм, наркомания или даже суицид. Депрессия также может стать причиной многих фобий.

Если вы заметили у себя или кого-то из своего окружения подобные признаки, в такой ситуации необходимо получить консультацию специалиста. Если диагноз поставлен, человеку необходимо оказывать поддержку, даже если он этого не принимает.

Чтобы вовсе избежать депрессии, необходима профилактика. Научитесь преодолевать стрессовые ситуации, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, не забывайте отдыхать.