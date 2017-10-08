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Разрушенный храм Бэла в Пальмире

РПЦ поможет восстановить разрушенные храмы в Сирии

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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За время конфликта в Сирии пострадало множество храмов, некоторые их них были полностью уничтожены.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Совместная рабочая группу Русской православной и Римско-католической церкви составит каталог разрушенных храмов в Сирии, чтобы затем восстановить, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА Новости.

Минобороны России ранее заявило, что антитеррористическая операция в Сирии с участием ВКС РФ подходит к концу, впереди — восстановление страны.

Архивное фото разрушенной исторической части Пальмиры
© Sputnik. Михаил Воскресенский
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"Речь в первую очередь должна идти о масштабных проектах гуманитарного характера. Прежде всего, нужно создать для людей, в том числе христиан, все условия для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит служба коммуникации ОВЦС.

Митрополит отметил, что некоторые сирийские храмы полностью уничтожены, многие монастыри разрушены или разграблены, и их надлежит восстанавливать.

"Создана рабочая группа Русской православной церкви и Римско-католической церкви. Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных церквей, и мы будем помогать их восстанавливать. Но помимо церквей, надо будет помогать людям восстановить их жилища, многие дома там разрушены либо повреждены. Для этого потребуются усилия государства и христианских церквей", — подчеркнул представитель РПЦ.




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