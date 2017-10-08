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Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман

Новый посол США в РФ рассказал о планах в отношении России и КНДР

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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Ранее во вторник Джон Хантсман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Надежду на то, что с помощью Москвы США сможет усадить КНДР за стол переговоров, выразил новый посол США в РФ Джон Хантсман, передает РИА Новости.

"Я думаю, что действуя вместе, США и Россия могли бы заставить режим в КНДР сесть за стол переговоров для поиска дипломатического решения", — сказал он, выступая на закрытой церемонии в городе Солт-Лейк-сити (штат Юта).

Автомобили посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
© RUPTLY.
Автомобили посольства США покинули дачу в Серебряном Бору

Хантсман в свое время был губернатором Юты. На церемонию в его честь, по данным агентства Associated Press, присутствовали, в частности, сенатор Оррин Хатч и член палаты представителей конгресса США Миа Лав, а также отец посла — миллиардер Джон-Хантсман-старший.

Посол заверил собравшихся, что хочет улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Однако, по его словам, ключевым моментом в этом направлении будет разрешение конфликта на Украине.

"Это вопрос не только для США, но и для Европы, Канады и почти для всех развитых стран", — сказал он.

Во вторник Хантсман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Путин заявил, что в Москве выступают за "конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество" с США, в основе которого должны быть "неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела".




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