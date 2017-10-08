"Моим стихам...": собери стихотворение Марины Цветаевой

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РПЦ поможет восстановить разрушенные храмы в Сирии За время конфликта в Сирии пострадало множество храмов, некоторые их них были полностью уничтожены. 16

Заготовка грибов: варим, сушим, маринуем Если задуматься о заготовке грибов впрок, то длинной холодной зимой можно будет наслаждаться разнообразием грибных блюд. 9