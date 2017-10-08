Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса‍

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. В записке Стивена Пэддока, которую полиция нашла в его номере после преступления, были расчеты того, как совершать более точные выстрелы, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на CBS.
"Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели", — сообщил полицейский.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay.
В результате инцидента погибли 59 человек, включая стрелка, ранения получили более 500 человек.
Трагедия в Лас-Вегасе стала самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США.