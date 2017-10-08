Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса‍

В номере Стивена Пэддока, стрелявшего в толпу в Лас-Вегасе, полиция нашли записку с расчетами.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. В записке Стивена Пэддока, которую полиция нашла в его номере после преступления, были расчеты того, как совершать более точные выстрелы, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на CBS.

REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus Очевидец выложил видео стрельбы в Лас-Вегасе, где погибли более 20 человек

"Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели", — сообщил полицейский.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay.

В результате инцидента погибли 59 человек, включая стрелка, ранения получили более 500 человек.

Трагедия в Лас-Вегасе стала самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США.