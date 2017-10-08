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Контактный зоопарк в Москве

Госдума может запретить контактные зоопарки в России

© Sputnik. Евгений Биятов
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Законопроект об ответственном отношении к животным рассмотрит Госдума РФ, контактные зоопарки могут запретить.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Закон об ответственном отношении к животным, рассматриваемый Госдумой РФ, может быть принят в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Дикобраз подружился с козой и морской свинкой в контактном зоопарке Уфы
© RUPTLY.
Дикобраз подружился с козой и морской свинкой в контактном зоопарке Уфы

В первую очередь закон предусматривает запрет контактных зоопарков, сообщила глава комитета Ольга Тимофеева на форуме "Молодежка ОНФ" в Ставрополе.

"Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев", — сказала она.

Помимо запрета контактных зоопарков, в закон войдет и запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев и притравочных станций.Документ также предусматривает административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

Госдума приняла законопроект в первом чтении еще в 2011 году. Второе чтение законопроекта ожидалось через шесть лет в последние недели весенней сессии нижней палаты парламента. Однако правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию.




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