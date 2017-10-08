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Пожар в ТЦ Синдика

Горит торговый центр в Москве

© Sputnik. Ева Павлова
Новости
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По данным МЧС, авиацией произведено 15 сбросов, слито 75 тонн воды. Из здания выведено более 3 тысяч человек.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Торговый центр "Синдика", расположенный возле района Строгино, загорелся в воскресенье днем, эвакуировано около 3000 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Возгорание произошло на цокольном этаже здания.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС.

Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ ранее сообщал, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения конструкции ТЦ, из здания выведены все люди, в том числе спасатели.




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