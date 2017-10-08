18:12 09 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Геннадий Гагулия.

Геннадий Гагулия стал ревизором Делового Совета при МЧК

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
35510

В Румынии 6 октября прошло празднование 25-летия Международного Черноморского Клуба (МЧК), в котором приняли участие Сухум, Азов, Варна, Таганрог, Туапсе, Галац, Констанца, Ростов, Тирасполь и другие города. Сухум представлял президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Торгово-промышленная палата Абхазии приняла участие в юбилейных мероприятиях Международного Черноморского Клуба (МЧК), сообщила вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

"7 октября прошло собрание Делового Совета при МЧК (ДС МЧК), на котором Геннадий Гагулия был избран ревизором Ассоциации по развитию предпринимательства ДС МЧК,– добавила Мерцхулава.

Мероприятие организовано мэрией города Галац в партнерстве с Международным Черноморским Клубом. 

Мэр города Галац, президент МЧК Йонут Флорин Пучеану в своем выступлении отметил важность существования и работы Клуба.

"У всех членов Клуба есть возможности для двустороннего сотрудничества в целях развития не только культурных, но, в первую очередь, торговых взаимоотношений через МЧК. Галац – главный портовый город Румынии, через который можно решать вопросы логистики при транспортировке товаров", –  отметил Йонут Флорин Пучеану.

В рамках мероприятий прошла научная конференция, добавила Мерцхулава. С докладами на юбилейном совещании также выступили представители органов государственной власти, гражданского общества и деловой среды, дипломаты и ученые. 

Международный Черноморский Клуб основан 5 декабря 1992 года. Это неправительственная некоммерческая организация, имеющая статус наблюдателя при организации Черноморского Экономического Сотрудничества и консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН. 

ТПП Абхазии приняла участие в мероприятиях в честь 25-летия Международного Черноморского Клуба в Румынии
© Фото: / предоставлено ТПП Абхазии
ТПП Абхазии приняла участие в мероприятиях в честь 25-летия Международного Черноморского Клуба в Румынии

Клуб создан для укрепления и развития делового сотрудничества в экономических, социальных, технологических областях, а также в вопросах культуры и спорта между городами и портами стран Черноморского бассейна. В клуб входят 28 городов Черноморского и Средиземноморского регионов, в том числе и город Сухум. 

ТПП Республики Абхазия входит в Деловой Совет Международный Черноморский Клуб (ДС МЧК) с 2007 года.

Следующее заседание состоится в июне 2018 года в городе Констанца в Румынии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Логотип телеканала Russia Today, архивное фото
    RT минус Казахстан

    Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Я остаюсь!

    Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.

  • Главы Минобороны Беларуси и Азербайджана Андрей Равков и Закир Гасанов
    Оружейный визит

    Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.

  • Московский Кремль
    Что в имени тебе моем?

    Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.

  • Судья выносит решение, архивное фото
    Отпустили с миром

    Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.

  • Символ НАТО в Брюсселе
    Приднестровский диалог

    НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, считают эксперты.

  • Сотрудник МЧС России, архивное фото
    Пусть меня научат

    МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».

  • Телефон
    Говорите, ну!

    АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.

  • Недвижимость
    Не жилец!

    По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая в Лыхны
Танцы и изящные тосты: праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia