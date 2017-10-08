Геннадий Гагулия стал ревизором Делового Совета при МЧК

В Румынии 6 октября прошло празднование 25-летия Международного Черноморского Клуба (МЧК), в котором приняли участие Сухум, Азов, Варна, Таганрог, Туапсе, Галац, Констанца, Ростов, Тирасполь и другие города. Сухум представлял президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Торгово-промышленная палата Абхазии приняла участие в юбилейных мероприятиях Международного Черноморского Клуба (МЧК), сообщила вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

"7 октября прошло собрание Делового Совета при МЧК (ДС МЧК), на котором Геннадий Гагулия был избран ревизором Ассоциации по развитию предпринимательства ДС МЧК,– добавила Мерцхулава.

Мероприятие организовано мэрией города Галац в партнерстве с Международным Черноморским Клубом.

Мэр города Галац, президент МЧК Йонут Флорин Пучеану в своем выступлении отметил важность существования и работы Клуба.

"У всех членов Клуба есть возможности для двустороннего сотрудничества в целях развития не только культурных, но, в первую очередь, торговых взаимоотношений через МЧК. Галац – главный портовый город Румынии, через который можно решать вопросы логистики при транспортировке товаров", – отметил Йонут Флорин Пучеану.

В рамках мероприятий прошла научная конференция, добавила Мерцхулава. С докладами на юбилейном совещании также выступили представители органов государственной власти, гражданского общества и деловой среды, дипломаты и ученые.

Международный Черноморский Клуб основан 5 декабря 1992 года. Это неправительственная некоммерческая организация, имеющая статус наблюдателя при организации Черноморского Экономического Сотрудничества и консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН.

© Фото: / предоставлено ТПП Абхазии ТПП Абхазии приняла участие в мероприятиях в честь 25-летия Международного Черноморского Клуба в Румынии

Клуб создан для укрепления и развития делового сотрудничества в экономических, социальных, технологических областях, а также в вопросах культуры и спорта между городами и портами стран Черноморского бассейна. В клуб входят 28 городов Черноморского и Средиземноморского регионов, в том числе и город Сухум.

ТПП Республики Абхазия входит в Деловой Совет Международный Черноморский Клуб (ДС МЧК) с 2007 года.

Следующее заседание состоится в июне 2018 года в городе Констанца в Румынии.