23:30 08 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Зарядная станция для мобильных гаджетов появилась в Московском метрополитене

Как продлить жизнь смартфона: учимся правильно заряжать

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
Получить короткую ссылку
55810

Как правильно заряжать телефоны, чтобы продлить срок их эксплуатации, читайте в материале Sputnik.

Корреспондент Sputnik Молдова проанализировал мнения экспертов о том, как продлить жизнь своему телефону.

Как дорогие брендовые смартфоны, так и простые "китайцы", цена которых варьирует у отметки в 150-200 долларов, требуют бережного отношения для продления срока их эксплуатации. В особенности это касается батарей электронных девайсов, "жизнь" которых можно продлить при правильной зарядке.

Существует целый ряд полезных рекомендаций специалистов, как продлить срок службы аккумулятора смартфона, тем самым дав возможность сэкономить на покупке нового.

Литий-ионная депрессия

Оказывается, что при неправильной зарядке батареи смартфонов испытывают своеобразный "стресс".

Среди самых распространенных ошибок владельцев таких электронных устройств — держать смартфон на зарядке после того, как батарея пополнена на все 100%. После полной зарядки, аккумулятор, подключенный к сети питания, продолжает получать электричество в виде небольших импульсов, поддерживающих его на максимальной зарядке, что сказывается на быстром износе батареи.

Более того, по рекомендации специалистов, не стоит заряжать телефон на все 100%, а ограничиться на отметке в 65-75. Дело в том, что на последней "стометровке" батарея смартфона заряжается под высоким напряжением, что сказывается на быстром ее износе.

Смартфон "на диете"

Подобно тому, как диетологи рекомендуют людям есть много раз в день понемногу, чтобы сохранить здоровье и силуэт, так и в случае со смартофнами: заряжать их необходимо дозированно, по чуть-чуть при любой удобной возможности, чтобы максимально продлить срок их службы.

Так, рекомендованный интервал зарядки смартфонов, который следует соблюдать при такой "литий-ионной диете" составляет 30-70 процентов от полной зарядки.

"Голодать" батареи смартфонов тоже очень не любят. Более того, одним из опасных прецедентов для аккумуляторов служит их использование на заряде в 10-15 процентов при одновременно использовании различных функций телефона. Такая встряска также может значительно сократить срок службы батареи электронного девайса.

Холод и зной: смартфон — "la gunoi"

Большинство аккумуляторов смартфонов очень "не любят" перегрева или переохлаждения. Поэтому, если ваш аппарат находится длительное время под воздействием прямых солнечных лучей, либо вы долго используете его на морозе, это может привести к "преждевременной кончине" его аккумулятора.

Более того, многие аппараты "не любят" слишком массивных и толстых чехлов, которые не позволяют батарее своевременно охлаждаться и постепенно приводят к ее раннему износу.  




Главные темы

  • Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта
    Благодатная осень: в Лыхны прошел праздник молодого вина

    Ежегодно осенью в старинном абхазском селе Лыхны проводится праздник урожая. Сельские жители демонстрируют дары осени, изыски национальной кухни и молодое вино, наездники соревнуются в конном искусстве, а вокальные ансамбли услаждают слух народными песнями.

    277
  • VII Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм
    Битва за сову и "Своя игра" в Сухуме

    В Сухуме прошел VII Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм. В рамках чемпионата были проведены игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Своя игра".

    18
  • Геннадий Гагулия.
    Геннадия Гагулия стал ревизором Делового Совета при МЧК

    В Румынии 6 октября прошло празднование 25-летия Международного Черноморского Клуба (МЧК), в котором приняли участие Сухум, Азов, Варна, Таганрог, Туапсе, Галац, Констанца, Ростов, Тирасполь и другие города. Сухум представлял президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.

    175

Орбита Sputnik

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

  • Спецназ НАЦ
    Заподозрили в коррупции

    В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • Владимир Илляшевич
    Непозволительная роскошь

    Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздничные мероприятия в день освобождения Гагры
Грустный праздник: "Бессмертный полк", танцы и салют в Гагре
Роботы в Баку сыграли в футбол
Бакинские роботы играют в футбол
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia