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Диету для сохранения памяти разработали ученые

© Sputnik. Евгения Новоженина
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На способности мозга удерживать информацию плохо влияют алкоголь, табак и животные жиры.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Влияние различных продуктов на способность мозга обрабатывать информацию изучили ученые, и выяснили, что злоупотребление определенными продуктами может спровоцировать проблемы с памятью, сказал ученый из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Ученые подтвердили, что злоупотребление алкоголем, курение, а также недостаток витамина B снижают эффективность работы мозга. Кроме того, употребление большого количества углеводов низкого качества и животных жиров также могут провоцировать проблемы с памятью.

Пациент с большим животом и врач
© Fotolia/ Sentello
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Дело в том, что потребление большего количества жиров приводит к тому, что клеточная мембрана становится более жесткой. В результате снижается способность клеток передавать сигналы и, соответственно, способность мозга обрабатывать информацию, объяснил ученый.

По его словам, для хорошей памяти лучше есть рыбу. Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, наоборот, увеличивают проницаемость клеточной мембраны и, соответственно, улучшают передачу сигналов.

Ювякорпи положительно отозвался и о средиземноморском рационе. По его словам, употребление в пищу оливкового масла, большого количества растительной пищи, цельнозерновых продуктов, бобовых, белого мяса и небольшого количества алкоголя снижают риски возникновения проблем с памятью, а также депрессии.

Он также рекомендует так называемую mind-диету, в которую входят ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Кроме того, по словам ученого, на мозговой деятельности положительно сказываются кофе, чай и какао.




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