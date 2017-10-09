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Смартфоны iPhone

Модели следующих смартфонов iPhone не будут работать в России

© REUTERS/ Issei Kato
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Виртуальные SIM-карты в России находятся вне закона из-за необходимости предотвращать незаконное копирование карт.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Смартфоны iPhone и планшеты iPad, которые выйдут следующими, не смогут работать в России из-за запрета "электронных SIM-карт", также известных как eSIM, передает Sputnik Беларусь.

Компания Apple планирует выпускать новые модели своих смартфонов и планшетов без привычного модуля для SIM-карты — вместо нее предполагается использование "электронной SIM-карты", или eSIM.

Сейчас технология eSIM используется только в США, Канаде и нескольких других странах мира — велика вероятность, что покупатели iPhone из десятков стран не смогут использовать модели, которые выйдут в 2018 году. В России же на электронные SIM-карты сегодня и вовсе действует запрет.

Если законодательство страны не поменяется, то гаджетами Apple для связи россияне пользоваться не смогут.




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