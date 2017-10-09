Нобелевскую премию вручили за исследования в области поведенческой экономики

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Премию по экономике присудили американскому экономисту Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила в Стокгольме Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды, передает РИА Новости.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий — в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы, а также в области экономики, учрежденной в 1968 году в память о Нобеле шведским Госбанком, будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Вручение премий началось в понедельник в Стокгольме 2 октября, стали известны имена обладателей Нобелевских премий по медицине или физиологии, физике, химии, литературы и в Осло в пятницу назвали обладателя премии мира.