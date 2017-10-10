Он называл себя целителем: умер Аллан Чумак

Аллан Чумак прогремел на советском телевидении и стал известен по всему союзу как экстрасенс и целитель; во вторник на 83 году жизни он скончался.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Аллан Чумак, телевизионный деятель и экстрасенс скончался в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" — написал Гордон.

Аллан Чумак получил широкую известность в России в конце 1980-х — начале 1990-х благодаря "оздоровительным" телевизионным сеансам. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена.