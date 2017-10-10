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Авиабаза Хмеймим в Сирии

Су-24 потерпел аварию в Сирии: экипаж погиб

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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Российский тактический бомбардировщик Су-24 потерпел аварию в Сирии, в результате которой погиб весь экипаж.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии потерпел аварию, экипаж погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Десятого октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", — рассказали в военном ведомстве.

На земле разрушений нет. По докладу с места происшествия причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины, сообщили в Минобороны.


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