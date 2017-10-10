Редакции американских СМИ получили предупреждение

Зеркальные меры будут предприняты в России в ответ на притеснения российских журналистов в США, заявляют в Минюсте РФ.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Минюст РФ предупредил редакции "Радио Свобода" и двух других СМИ США о том, что со стороны России возможно последуют ограничения в рамках российского законодательства, в частности закона о средствах массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс службу Минюста.

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Ранее о получении предупреждения Минюста РФ о возможном статусе иностранного агента заявил телеканал "Настоящее время". По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" — другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

"Минюстом России 09.10.2017 в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства. Деятельность таких средств массовой информации может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в пресс-службе Минюста также сообщили, что "принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки".

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.