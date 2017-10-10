14:47 10 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Телевизионные камеры

Редакции американских СМИ получили предупреждение

© Fotolia/ Microgen
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0

Зеркальные меры будут предприняты в России в ответ на притеснения российских журналистов в США, заявляют в Минюсте РФ.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Минюст РФ предупредил редакции "Радио Свобода" и двух других СМИ США о том, что со стороны России возможно последуют ограничения в рамках российского законодательства, в частности закона о средствах массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс службу Минюста.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik. Валерий Мельников
Захарова о давлении на российские СМИ в США: Москва может ответить

Ранее о получении предупреждения Минюста РФ о возможном статусе иностранного агента заявил телеканал "Настоящее время". По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" — другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

"Минюстом России 09.10.2017 в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства. Деятельность таких средств массовой информации может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Телеканал Russia Today
© Sputnik. Евгений Биятов
Войны СМИ: эксперты о предложении ограничить американские СМИ в России

Ранее в пресс-службе Минюста также сообщили, что "принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки".

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.

По теме

Букштейн о давлении США на RT: американцы всего боятся
Кисляк: ситуация с RT в США - часть большого наступления на Россию
Ярмуш: РФ ответит на предложение США отнести RT к иностранным агентам



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Урок в школе. Архивное фото
    Языковой барьер

    Латвия намерена решить вопрос о переводе образования на государственный язык до выборов в Сейм, чтобы тема не стала инструментом политической борьбы.

  • Фабрика Рута, архивное фото
    Сладкие войны

    Суд запретил литовской компании использовать торговый знак «Krasnaja Sapocka» из-за фонетического совпадения с российскими конфетами «Красная шапочка».

  • Владимир Путин и Игорь Додон
    Есть о чем поговорить

    Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и Игорем Додоном в преддверии саммита в Сочи.

  • Техобслуживание военной техники в 201 РВБ
    Зимний вариант

    Военнослужащие 201-й российской военной базы завершили перевод вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации.

  • Наручники на двери клети
    Под арест!

    Мещанский суд Москвы арестовал гражданина Казахстана — помощника водителя автобуса, который столкнулся с поездом во Владимирской области.

  • Владимир Барсегян
    Курить по-русски

    Антироссийская истерия в Эстонии дошла до того, что глава МВД назвал причиной пожаров в стране – купленные в России сигареты.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Gue(ho)st House
В погоне за оригинальностью: самые необычные дома в мире
Ветераны футбола Абхазии показали классическую игру в память о Виталии Дараселия
Ветераны футбола Абхазии показали классическую игру в память о Виталии Дараселия
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia