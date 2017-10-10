Путин вынес приговор криптовалютам

Несмотря на очевидную возможность использовать криптовалюты для отмывания денежных средств, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем, Путин признает актуальность этой цифровой технологии для всего мира.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. О высоких рисках использования криптовалют заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

На совещании по криптовалютам он отметил, что вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, поскольку открываются новые возможности.

"Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему", — продолжил Путин.

"Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане", — перечислил риски глава государства.