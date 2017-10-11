20:32 11 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Картина Да Винчи Спаситель мира, архивное фото

Последний шедевр Леонардо Да Винчи продадут за $100 млн

© REUTERS/ HANDOUT
Новости
Получить короткую ссылку
32 0 0

"Спаситель мира" ("Salvator Mundi") - последняя картина художника из найденных в частных коллекциях.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Найденную в 2005 году картину итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи выставят на аукционе со стартовой ценой в 100 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Выставка Гений да Винчи в Санкт-Петербурге
© Sputnik. Алексей Даничев
Найден эскиз портрета обнаженной Джоконды

Оценочная стоимость произведения "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которая датируется, приблизительно, концом XV — началом XVI века, составляет 100 миллионов долларов. Считается, что изображающая Христа картина "Спаситель мира" была написана в тот же период, что и "Мона Лиза", произведения схожи по композиции.

Как отмечают эксперты аукционного дома, о существовании данной картины было известно специалистам, однако ее считали утерянной. Однако в 2005 году произведение итальянского мастера появилось на арт-рынке. На тот момент картина стала первой находкой работ мастера с 1909 года. На торги Christie’s картина поступила, как сообщается, "из частной европейской коллекции". Перед аукционом в Нью-Йорке "Спаситель мира" будет выставлена в домах Christie"s в Гонконге, Сан-Франциско и Лондоне.

Первые упоминания о картине да Винчи относят к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649), картина находилась в частных комнатах дворца его супруги в Гринвиче. Далее картина находилась у Карла II. Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион.

С тех пор судьба картины была неизвестна, пока в 1900-м году ее не разыскал и не купил любитель да Винчи Карл Робинсон для коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. К этому времени на лице и волосах Христа были нанесены новые слои краски — к образу Спасителя добавлены усы. К 1958 году, когда наследники Кука распродавали коллекцию, о королевском прошлом картины забыли, а авторство искаженного произведения точно установить не удалось. Тогда картину купил аукцион Sotheby’s за 45 фунтов. Следы картины вновь были утрачены на полвека, пока она не возникла на небольшом региональном аукционе в США. В течение шести лет после обнаружения полотна, его происхождение и подлинность проверяли исследователи и специалисты по творчеству да Винчи. Официально картина "Спаситель мира" из частной коллекции была вновь представлена публике в Национальной галерее Лондона в 2011 году.

Открытие выставки Гений да Винчи
© Sputnik. Сергей Кузнецов
СМИ: под "Мона Лизой" ученый обнаружил еще один портрет

"Спаситель мира" изображает самую культовую фигуру в мире рукой самого важного художника всех времен", — говорит руководитель отдела послевоенного и современного искусства Луак Гузер. Решение Christie’s выставлять картину на торги в категории послевоенного и современного искусства он объясняет как "свидетельство бессмертной актуальности этой картины".

На торги 15 ноября будет также выставлена картина американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", она выставляется на торги за 50 миллионов долларов.

По теме

Осень собрала художников в Абхазии: в Сухуме открылся арт-пленэр
Художник Диана Воуба: мечтаю о "Храме поэзии" в камне
"Цветная Мона Лиза" Уорхола, или Шедевр поп-арта за 56 миллионов долларов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вагоны с углем, архивное фото
    Искусственный дефицит

    Перевозчики угля заявляют, что на складах Казахстана достаточное количество топлива, а его дефицит искусственно создан перекупщиками.

  • Город Астана. Архивное фото
    "Ситуация спокойная"

    О проверках кыргызстанцев в Астане рассказал представитель диаспоры: ситуация с мигрантами в казахстанской столице – спокойная.

  • Отец с маленьким ребенком, архивное фото
    Папа в декрете

    Отцовский отпуск при рождении ребенка будет закреплен в новой редакции Трудового кодекса Беларуси – в Европе подобной практике уже три десятка лет.

  • Железная дорога
    Счет на 150 миллионов

    Латвийские перевозчики обсуждают компенсацию, которую могут потребовать у Литвы за разобранные рельсы, сумма может составить 150 миллионов евро.

  • Оценка жюри, архивное фото
    Сама стабильность

    Литва опередила Латвию и Эстонию по уровню стабильности государства, об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга The Fund for Peace.

  • кабинет министров
    Пустые кресла

    Несколько человек сняты с правительственных должностей по решению молдавского кабмина, в частности, пост потеряла замминистра здравоохранения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участница зомби-парада в Париже
Париж готовится к Хэллоуину
Абхазской армии - 25: как отметили дату в Сухуме
Абхазской армии - 25: как отметили дату в Сухуме
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
Десятки стран примут участие в фестивале молодежи в Сочи

Соцсети

Sputnikabkhazia