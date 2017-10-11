Последний шедевр Леонардо Да Винчи продадут за $100 млн

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Найденную в 2005 году картину итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи выставят на аукционе со стартовой ценой в 100 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

© Sputnik. Алексей Даничев Найден эскиз портрета обнаженной Джоконды

Оценочная стоимость произведения "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которая датируется, приблизительно, концом XV — началом XVI века, составляет 100 миллионов долларов. Считается, что изображающая Христа картина "Спаситель мира" была написана в тот же период, что и "Мона Лиза", произведения схожи по композиции.

Как отмечают эксперты аукционного дома, о существовании данной картины было известно специалистам, однако ее считали утерянной. Однако в 2005 году произведение итальянского мастера появилось на арт-рынке. На тот момент картина стала первой находкой работ мастера с 1909 года. На торги Christie’s картина поступила, как сообщается, "из частной европейской коллекции". Перед аукционом в Нью-Йорке "Спаситель мира" будет выставлена в домах Christie"s в Гонконге, Сан-Франциско и Лондоне.

Первые упоминания о картине да Винчи относят к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649), картина находилась в частных комнатах дворца его супруги в Гринвиче. Далее картина находилась у Карла II. Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион.

С тех пор судьба картины была неизвестна, пока в 1900-м году ее не разыскал и не купил любитель да Винчи Карл Робинсон для коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. К этому времени на лице и волосах Христа были нанесены новые слои краски — к образу Спасителя добавлены усы. К 1958 году, когда наследники Кука распродавали коллекцию, о королевском прошлом картины забыли, а авторство искаженного произведения точно установить не удалось. Тогда картину купил аукцион Sotheby’s за 45 фунтов. Следы картины вновь были утрачены на полвека, пока она не возникла на небольшом региональном аукционе в США. В течение шести лет после обнаружения полотна, его происхождение и подлинность проверяли исследователи и специалисты по творчеству да Винчи. Официально картина "Спаситель мира" из частной коллекции была вновь представлена публике в Национальной галерее Лондона в 2011 году.

"Спаситель мира" изображает самую культовую фигуру в мире рукой самого важного художника всех времен", — говорит руководитель отдела послевоенного и современного искусства Луак Гузер. Решение Christie’s выставлять картину на торги в категории послевоенного и современного искусства он объясняет как "свидетельство бессмертной актуальности этой картины".

На торги 15 ноября будет также выставлена картина американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", она выставляется на торги за 50 миллионов долларов.