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Международный валютный фонд

МВФ: миру грозит новый кризис

© AFP/ MANDEL NGAN
Новости
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Политика центральных банков и стремление участников рынка к рискованным операциям угрожают миру новым глобальным кризисом.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) уверены, что в случае сохранения долга стран G20 на уровне 135 триллионов долларов, грянет финансовый кризис, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на ERR.

МВФ предупреждает, что новый кризис грозит обвалом цен на акции на 15%, внутренние цены — на 9%, а глобальный ВВП сократится на 1,7%. И хотя по ущербу этот кризис будет втрое слабее событий 2008 года, эксперты организации считают, что он все равно будет ощутимым.

Перемены не за горами

Как писал Sputnik Эстония, накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США предупредили о возможном скором уменьшении денежной массы и росте процентных ставок. Марио Драги, глава ЕЦБ, называет октябрь как возможную дату для принятия решения об ужесточении кредитно-денежной политики европейского регулятора.

ЕС
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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ФРС США, в свою очередь, объявила о сокращении программы покупки активов. Эта программа была запущена еще во время мирового кризиса и продолжалась до сегодняшнего момента. Америка нарастила колоссальный баланс, и с октября, наконец, прекратит реинвестировать все деньги, которые получает, когда наступает срок погашения обязательств. В результате баланс в размере 4,5 триллионов долларов начнет постепенно сокращаться.

Также, глава ФРС США Джанет Йеллен сказала о необходимости постепенного повышения процентной ставки. Йеллен отметила, что ужесточение монетарной политики не должно быть слишком плавным, а повышение ставки является целесообразным в любом случае.

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